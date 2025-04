Morte Papa Francesco, TPL rafforzato e viabilità limitata

In occasione della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, Atac ha attivato un piano straordinario per agevolare l’afflusso dei fedeli verso l’area del Vaticano.

Nello specifico, è stato disposto il potenziamento di 11 linee del servizio di superficie che transitano nelle vicinanze di San Pietro, oltre a 6 linee portanti che servono l’area metropolitana. Le linee interessate sono: 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916.

Per chi sceglie di utilizzare la metropolitana, si ricorda che la stazione Cipro della Metro A è dotata di ascensore, mentre la stazione Ottaviano è provvista di montascale, a supporto delle persone con mobilità ridotta.

È inoltre possibile raggiungere la zona di San Pietro mediante i treni regionali delle linee FL1, FL3 e FL5, con discesa alla Stazione Roma San Pietro, situata a breve distanza dalla Basilica.

Sul fronte della viabilità è stata creata un’area di sicurezza delimitata dai seguenti piani stradali: largo del Colonnato, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, via della Traspontina, via Pio X, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza Sant’Uffizio.

Al contempo sono stati istituiti divieti di sosta in:

• via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento);

• piazza della Città Leonina;

• via del Mascherino, tutta.

• Borgo Pio – Borgo Vittorio – via delle Grazie (nei tratti viari compresi tra via di Porta Angelica

e via del Mascherino);

• vicolo del Farinone;

• vicolo delle Palline;

• vicolo d’Orfeo;

• vicolo del Campanile;

• largo del Colonnato;

• via dei Corridori e Borgo Sant’Angelo, nel tratto compreso tra largo del Colonnato e piazza

Pia;

• piazza Pio XII;

• via della Conciliazione, compresi i controviali, da via della Traspontina a piazza Pio XII;

• via Rusticucci;

• via dell’Erba;

• via dei Cavalieri del Santo Sepolcro;

• via Pfeiffer;

• largo degli Alicorni;

• Borgo Santo Spirito;

• via Scossacavalli;

• via dell’Ospedale;

• via Paolo VI;

• piazza Sant’Uffizio;

• piazza Adriana (lato perimetrale Giardini di Castel Sant’Angelo).

Prevista inoltre l’interdizione al traffico di Borgo Santo Spirito (angolo piazza Ildebrando Gregori), via Porta Angelica, largo di Porta Cavalleggeri (in direzione di piazza del Sant’Uffizio).

