Morto Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica di Milano

Franco Anelli, il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è deceduto nella tarda serata di giovedì 23 maggio nella sua residenza milanese. Anelli, 61 anni, ha lasciato un vuoto nel mondo accademico e giuridico italiano. Egli era un alumnus dell’ateneo e professore ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza.

Il suo mandato come rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato confermato per il terzo mandato consecutivo, coincidente con il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24, dopo essere stato confermato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione il 15 luglio 2020.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata dall’università stessa: “Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore prof. Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento.

Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”.

Nato nel 1963 a Piacenza, Anelli era un giurista e un avvocato, ed era alla guida dell’ateneo dal 2013. Dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale e ha superato l’esame per l’accesso all’avvocatura, diventando cassazionista nel 1998.

Ha insegnato diritto civile prima nella sede piacentina della Cattolica e successivamente a Milano, dove ha tenuto il corso di ‘Istituzioni di diritto privato’.

Nel 2022, Papa Francesco lo ha nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica, evidenziando il suo impegno nell’ambito dell’istruzione cattolica.

