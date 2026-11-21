Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia ed ex vertice dei servizi di sicurezza, si è suicidato con un colpo di pistola nella sua residenza di campagna in Toscana. A dare l’allarme ai carabinieri intorno alle 9 sono stati gli inservienti dell’abitazione; i militari hanno avviato gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Come scrive il Corriere della Sera, De Gennaro era «sconvolto dall’inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi dopo la strage di via D’Amelio»: il 1° dicembre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza d’arresto sollecitata dalla Procura, richiesta che in precedenza era stata respinta dal gip.

Il fascicolo sull’agenda rossa di Borsellino, le carte su Contorno e la carriera da Falcone alla guida della Polizia e di Leonardo

Nei giorni scorsi la Procura nissena gli aveva notificato un avviso di garanzia per depistaggio nell’indagine sull’attentato a Paolo Borsellino e sulla scomparsa dell’agenda rossa, accompagnato da sei decreti di perquisizione eseguiti dai carabinieri del Ros nella provincia di Roma. Oltre allo stesso De Gennaro, gli atti istruttori avevano riguardato il pentito Salvatore Contorno, Donatella Peruzzi del Dis, Massimo Carnicelli, incaricato della sua tutela, e l’ex ispettore di polizia Francesco Pacetto, suo stretto collaboratore.

Nella ricostruzione dei magistrati coordinati dal procuratore Salvatore De Luca — che indagano su eventuali coinvolgimenti di appartenenti agli apparati istituzionali sovraordinati all’ex capo della Mobile palermitana Arnaldo La Barbera — l’ex capo della Polizia avrebbe agito attraverso Carnicelli e Pacetto per evitare che Contorno rendesse dichiarazioni in Procura e, tramite Peruzzi, avrebbe nascosto documentazione inerente anche alla cattura del collaboratore avvenuta in Sicilia nel 1989, periodo in cui dirigeva il Nucleo centrale anticrimine responsabile della gestione del pentito.

Originario di Reggio Calabria, laureato alla Sapienza ed entrato in Polizia nel 1973, De Gennaro aveva affiancato Giovanni Falcone per undici anni nelle indagini di mafia, guidato la Dia, ricoperto il ruolo di capo della Polizia dal 2000 al 2007 e successivamente diretto il Dis, assumendo poi ruoli istituzionali e la presidenza di Leonardo, Banca Popolare di Bari ed Eurolink, consorzio coinvolto nel Ponte sullo Stretto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza