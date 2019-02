Mostre al Quarticciolo e formazione al Centro Carni, PD V Municipio lancia il ‘Masterplan 2030’

Un polo museale nei capannoni del Quarticciolo. E un’accademia delle professioni al posto del Centro Carni. Sono solamente alcune delle idee ‘Masterplan 2030’ lanciato dal PD V Municipio. Un piano strategico del territorio che prevede una serie di interventi già finanziati o finanziabili. Opere pronte da realizzare, che oggi il Partito Democratico del V mette a disposizione della Giunta pentastellata rivolgendole un invito pubblico.

“Lanciamo un appello all’attuale amministrazione – spiega il Segretario PD V Municipio Riccardo Vagnarelli -. In due anni e mezzo non è stata in grado di produrre una sola idea per il nostro territorio. Offriamo le nostre. Il nostro Masteplan prevede una serie di progetti già pronti. Ci sono i dettagli tecnici. Ci sono i piani di fattibilità. Ci sono anche i finanziamenti, in alcuni casi. Oppure è stato individuato dove reperirli. C’è tutto. Manca solamente la volontà di realizzarli. Il Municipio lo farà?”.

Realizzato nell’ambito del progetto Roma V 2030 ed elaborato nel 2016 dall’allora Giunta Municipale guidata da Giammarco Palmieri, grazie all’assessore all’Urbanistica Giovanni Assogna e al contributo dell’architetto Maurizio Moretti, il Masterplan contiene numerosi progetti già pronti a partire. Dalla velocizzazione del tram sulla Prenestina al rilancio del polo produttivo del Centro Carni, con l’avvio di un polo formativo professionalizzante. Fino al recupero dei capannoni del Teatro dell’Opera al Quarticciolo, per la realizzazione di un polo museale e di uno formativo per le professioni artigiane, come scenografi, falegnami e costumisti.

Il punto di forza del Masterplan è aver individuato a monte le fonti di finanziamento per rendere tutto realizzabile. Per questo, in assenza di interventi significativi da parte dell’amministrazione municipale, il Pd del V ha deciso di rilanciarlo mettendolo a disposizione della maggioranza. L’obiettivo è realizzare opere pubbliche all’avanguardia. Con un municipio immaginato – finalmente – come una città nella città.