Un’altra tragica mattina sulla viabilità romana: un settantenne alla guida del suo scooter è morto sul colpo dopo un violento impatto con un’autovettura lungo via Appia Nuova, in una delle arterie più battute della Capitale, proprio all’altezza dell’Ippodromo Capannelle.

La vittima, un motociclista italiano di 70 anni, viaggiava su un Sym Symphony; l’altro veicolo coinvolto è una Ford Puma. I sanitari hanno tentato ogni manovra di rianimazione, ma senza esito.

Coinvolto nel sinistro anche il guidatore dell’utilitaria, italiano di 50 anni: soccorso sul posto, è stato trasferito in ospedale, dove resterà sottoposto alle cure del caso e agli esami previsti dalla procedura.

Dell’area si sono occupate le squadre del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno isolato il tratto interessato e avviato i rilievi tecnici: l’obiettivo è ricostruire con esattezza come è avvenuto l’impatto e accertare se qualcuno debba rispondere di quanto successo.

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