Movida, buona la prima per i “Tutor della Notte”: controlli nei quartieri caldi della città

Nessuno scontro con il popolo dei locali, nessuna militarizzazione e, soprattutto, nessun passo indietro sulla vivibilità.

Il debutto dei tutor della movida, le nuove figure di assistenza e prevenzione entrate in servizio nei punti caldi della vita notturna capitolina, ha superato il primo vero banco di prova.

Dal Campidoglio trapela un cauto ottimismo per la tenuta del Piano Roma Notte, la strategia biennale siglata con la Prefettura e le forze dell’ordine per blindare la sicurezza delle ore piccole senza ricorrere alla logica dei divieti.

«La prima serata è andata molto bene, ma per tracciare un bilancio che sia davvero attendibile dovremo attendere almeno un mese di monitoraggio continuo», frena con prudenza Giuseppe Napolitano, vicecapo di gabinetto di Roma Capitale.

Chi sono i facilitatori della notte e dove operano

Nessuna funzione di polizia o compiti di ordine pubblico: l’identikit dei nuovi operatori è quello di sentinelle dell’accoglienza.

Il primo contingente conta 120 persone — un mix di volontari, dipendenti Atac e personale comunale — riconoscibili tra la folla e dotati di ricetrasmittenti collegate direttamente con le centrali operative, pronti a segnalare risse, scippi o emergenze sanitarie prima che la situazione degeneri.

L’obiettivo dell’amministrazione Capitolina è quello di triplicare le forze in campo nel medio periodo:

La mappa dei quartieri: Il presidio ha coperto i sette distretti della movida storica: Trastevere, Testaccio, San Lorenzo, Piazza Bologna, Pigneto, Ponte Milvio e le aree a maggiore densità di locali.

Obiettivo 300 tutor: Il piano prevede l’estensione progressiva della rete ad altri quartieri periferici e nodi di scambio ferroviari.

Ingresso dei mediatori: Inserimento nei team stradali di mediatori culturali ed esperti linguistici per gestire e assistere il flusso di turisti stranieri.

I primi interventi: paura a San Lorenzo e sassi a Termini

Nonostante la serata sia scorsa via senza particolari tensioni, le nuove sentinelle hanno dovuto attivare i canali di emergenza in tre occasioni. A San Lorenzo, due giovanissimi hanno strappato un oggetto dalle mani di un coetaneo: la fuga è durata pochissimo poiché i ladri, segnalati dai tutor, si sono trovati la strada sbarrata da una pattuglia della Polizia Locale, abbandonando il bottino prima di dileguarsi.

Altri due allarmi hanno interessato il quadrante della stazione Termini: prima la segnalazione di un uomo che lanciava pietre contro l’ingresso della metropolitana, poi l’arrivo delle ambulanze del 118 all’alba per soccorrere una persona in forte stato di alterazione alcolica.

Il piano di Illuminazione pubblica

Il piano per la luce pubblica ha già coperto circa il 40 per cento del territorio comunale e Areti prevede di chiudere i cantieri entro la fine del mese. Dal Campidoglio invitano a usare l’app “Areti Illumina” per segnalare i lampioni spenti, spesso fuori uso a causa di veri e propri sabotaggi o atti di vandalismo.

L’obiettivo politico

La linea politica della giunta resta comunque chiara: «Il piano non introduce coprifuoco o ulteriori strette sulle vendite di alcolici — ribadiscono da Palazzo Senatorio —. Vogliamo una Roma sicura, ma viva».

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