Movida, controlli della Polizia Locale nei locali pubblici e discoteche della Capitale: denunciati tre gestori

Sono oltre 400 i controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nei pubblici esercizi e discoteche durante questo fine settimana, con particolare attenzione alle zone della movida cittadina.

Tre le denunce scattate per gestori di alcuni locali nei quartieri Appio e Tuscolano , per mancato rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza, in quanto rilevata l’assenza di prescrizioni idonee ad esercitare pubblico spettacolo.

Circa 50 mila euro l’ammontare delle sanzioni comminate per irregolarità amministrative rilevate durante gli accertamenti, tra cui somministrazione abusiva di bevande e alimenti, mancata di indicazione dei prezzi, degli allergeni e di prodotti surgelati nei menu, errato conferimento di rifiuti. Verifiche capillari anche a Trastevere e al Pigneto, con diverse sanzioni elevate per vendita e consumo irregolari di alcol.

Ripetuti anche gli interventi per schiamazzi ,musica ad alto volume ed assembramenti che arrecavano disturbo alla quiete pubblica. Nel corso dell’attività di vigilanza in zona Esquilino, gli agenti hanno riscontrato diverse anomalie igienico-sanitarie in un ristorante, che hanno portato al sequestro di circa 25 chili di carne e pesce non tracciati e sottoposti alla valutazione da parte della Asl, per ulteriori provvedimenti.

Pattuglie dei caschi bianchi, impegnate anche nei controlli a tutela della sicurezza stradale: nel fine settimana sono state oltre un migliaio le violazioni accertate per comportamenti scorretti alla guida e soste irregolari.

