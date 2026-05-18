Movida e abusivismo, maxi-blitz della Polizia Locale: raffica di controlli da Ostia al Centro Storico

Un fine settimana di controlli a tappeto per arginare l’illegalità diffusa, la contraffazione commerciale e i rischi legati alla sicurezza stradale e della movida.

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno presidiato il territorio dal centro storico alle estreme periferie, spingendosi fino al litorale romano.

L’operazione interforze – che ha visto in prima linea le Unità Speciali dello SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), affiancate dai Gruppi territoriali – ha portato al sequestro di migliaia di merci e alla contestazione di oltre duemila infrazioni stradali.

Sotto i fari il litorale e i mercati: sequestrati cibo e marchi falsi

Il dispositivo di sicurezza ha aggredito i fenomeni di abusivismo commerciale nei punti nevralgici della socialità del weekend: dalle spiagge e lungomare di Ostia fino alle storiche aree mercatali di Tor Bella Monaca e Porta Portese Est, senza tralasciare i vicoli del Centro Storico.

Al termine delle verifiche, i caschi bianchi hanno sottratto al mercato illegale oltre 3.000 articoli, tra cui capi di abbigliamento e accessori di moda con marchi contraffatti pronti per essere venduti ai turisti.

Allarmante il bilancio sul fronte della sicurezza alimentare: gli agenti hanno sequestrato più di 40 chili di alimenti scaduti, privi di qualsiasi documento di tracciabilità o non conformi ai minimi standard igienici, scongiurando gravi rischi per la salute pubblica.

Stretta sui minimarket e una discoteca abusiva nel IX Municipio

Il monitoraggio ha riguardato da vicino i locali pubblici, con più di 400 ispezioni concentrate nelle zone calde della movida notturna.

Una decina di minimarket sono stati sanzionati per aver violato il divieto di apertura oltre l’orario consentito delle 22:00, e alcuni di questi sono stati multati per la vendita irregolare di alcolici.

Le verifiche nei locali hanno fatto emergere una lunga scia di infrazioni: musica oltre i decibel consentiti, schiamazzi, occupazioni abusive di suolo pubblico con tavolini selvaggi e cattiva gestione nello smaltimento dei rifiuti.

Il caso più grave è stato registrato nel IX Municipio (Eur): Il gestore di un locale pubblico è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per aver organizzato uno spettacolo danzante con centinaia di persone senza alcuna autorizzazione.

Gli agenti hanno accertato la totale mancanza di agibilità della struttura per eventi di quel tipo, riscontrando inoltre pesanti carenze igienico-sanitarie.

Follia stradale all’Olimpico: 2.000 multe e 20 patenti ritirate

Il piano di contenimento ha presidiato con forza anche il quadrante del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, congestionato nel fine settimana dai grandi eventi sportivi in calendario.

I servizi mirati alla sicurezza stradale hanno portato alla luce una situazione critica sul fronte del rispetto delle regole: sono stati accertati più di 2.000 illeciti al Codice della Strada.

La nota più dolente riguarda la guida sotto l’effetto di alcol: gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato di oltre 20 patenti ad automobilisti trovati al volante in stato di ebbrezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza