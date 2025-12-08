Movida e traffico, raffica di controlli della Polizia Locale: chiuso locale con 200 persone

Weekend di festa, ma non di tregua per la Polizia Locale di Roma Capitale.

In occasione del ponte dell’Immacolata, il comando ha rafforzato la vigilanza in tutta la città, con pattuglie impegnate dal Centro Storico ai quartieri più animati dalla movida.

In appena 48 ore sono scattate oltre 700 verifiche tra locali, minimarket e attività commerciali, per garantire sicurezza ai tanti romani e turisti in giro per le strade.

Il caso più eclatante nell’area tra Esquilino e San Giovanni, dove gli agenti sono intervenuti in un locale che ospitava un vero e proprio evento danzante non autorizzato. Dentro, più di 200 persone. Per l’organizzatore è scattata la denuncia.

Controlli serrati anche nel cuore della capitale: a farne le spese soprattutto il Rione Monti, dove sono stati accertati numerosi casi di occupazione abusiva di suolo pubblico, per un totale di circa 20mila euro di sanzioni.

Molte attività, infatti, avevano ampliato dehors e tavolini oltre i limiti consentiti, ostacolando la fruibilità degli spazi.

Le irregolarità non si sono fermate qui. In diversi quartieri sono stati contestati accertamenti per musica troppo alta, violazioni igienico-sanitarie, gestione scorretta dei rifiuti e vendita o consumo irregolare di alcolici.

A finire nel mirino anche una serie di minimarket, sorpresi a tenere aperto oltre l’orario consentito. Le sanzioni complessive ammontano a diverse migliaia di euro.

Sul fronte del commercio abusivo è stato registrato un altro colpo importante: sequestrati circa 1500 articoli — soprattutto capi e accessori contraffatti — destinati alla vendita illegale, in particolare nella zona di Prati.

Massiccio anche il lavoro delle pattuglie dedicate alla sicurezza stradale: tra eccessi di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, sono state accertate oltre 1800 violazioni, con 20 patenti ritirate.

E non è tutto. Solo nella giornata ieri domenica 7 dicembre 2025, in applicazione dell’ordinanza del Sindaco n. 171 sulle limitazioni al traffico, la Polizia Locale ha effettuato quasi 2000 controlli nelle fasce 7.30-12.30 e 17.00-20.00, rilevando 280 violazioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.