Movida: migliaia di multe, patenti ritirate e minori sorpresi con droga

Una maxi-operazione della polizia locale di Roma ha acceso i riflettori sulla movida capitolina. Il bilancio è pesante: quasi 3 mila sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, 15 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e perfino due minorenni sorpresi con della droga.

Le verifiche hanno riguardato non solo le zone calde della vita notturna, ma anche altre aree sensibili della città. I caschi bianchi hanno controllato circa un migliaio di veicoli, concentrandosi su eccessi di velocità e sosta selvaggia di auto e motorini.

L’episodio più eclatante si è verificato in piena notte, quando una pattuglia del I Gruppo Prati ha intercettato su via Trionfale un motoveicolo che viaggiava contromano con due ragazzi a bordo.

Fermati immediatamente, i giovani – di 16 e 17 anni – si sono mostrati da subito agitati e nervosi. I sospetti degli agenti si sono rivelati fondati: negli zaini nascondevano involucri di hashish.

La droga è stata sequestrata e i due minorenni, portati presso la sede di via del Falco, sono stati riaffidati ai genitori e segnalati per detenzione di stupefacenti a uso personale.

