Movida, raffica di controlli della Polizia Locale: chiuso un ristorante al Tuscolano

Serrati controlli da parte della Polizia di Roma Capitale in questo fine settimana nelle zone della “movida” cittadina, da nord a sud della Capitale. Più di 800 gli accertamenti eseguiti su esercizi commerciali, locali pubblici, circoli e associazioni varie per verificare il rispetto delle regole.

Circa 200 gli illeciti registrati, quali occupazioni di suolo pubblico e dehors non in regola, carenza di titoli autorizzativi, anomalie igienico sanitarie e inosservanza delle regole a tutela della salute dei consumatori, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, somministrazione e vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, gestione dei rifiuti non a norma.

Nel corso dell’attività di vigilanza nel Centro Storico, gli agenti hanno rilevato, nell’area di Piazza Navona e vie circostanti, irregolarità sulle occupazioni di suolo pubblico e altre anomalie per un ammontare complessivo di sanzioni di oltre 50mila euro.

Verifiche a tappeto anche presso le attività lungo le banchine del Tevere, dove sono state accertate violazioni per un totale di sanzioni per più di 6mila euro.

Particolare attenzione anche al rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte dei pubblici esercizi: a seguito dei controlli eseguiti presso un ristorante in zona Tuscolana , sono emerse criticità tali da richiedere l’intervento della Asl, che ha disposto la chiusura per gravi violazioni in materia igienico-sanitaria.

Nel territorio del VIII Municipio , sanzioni e sequestro di prodotti all’interno di un minimarket, in quanto rinvenuta merce posta in vendita già scaduta.

Più di una decina i minimarket inoltre sanzionati poiché trovati aperti oltre l’orario consentito.

Non sono mancati i controlli anche sul fronte della sicurezza stradale, con più di 700 violazioni accertate per inosservanza del Codice della Strada, con una decina di patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e 19 veicoli posti sotto sequestro.

In particolare, nell’area compresa tra piazzale Numa Pompilio e Terme di Caracalla, gli agenti sono stati impegnati in capillari verifiche sui veicoli a causa di diverse criticità legate al mancato rispetto delle regole stradali.

