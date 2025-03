Movida selvaggia, scattano le sanzioni: locali fuorilegge e centinaia di multe per guida pericolosa

Musica ad alto volume, alcol servito oltre l’orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico e condizioni igieniche precarie.

La movida romana finisce ancora una volta nel mirino della Polizia Locale, che nel fine settimana ha intensificato i controlli nelle zone più calde della Capitale, colpendo in particolare il centro storico e l’area di Piazza Navona.

Il bilancio è pesante: oltre 100mila euro di sanzioni per illeciti amministrativi e sei locali segnalati per la chiusura forzata di dieci giorni, colpevoli di aver ampliato abusivamente la superficie fino al 50% in più rispetto a quanto autorizzato.

In totale, gli agenti hanno accertato 450 metri quadrati di suolo pubblico occupato senza permesso, trasformando vicoli e piazze in distese di tavolini abusivi.

Ma non è tutto. Il blitz della Polizia Locale ha colpito anche la vendita e il consumo di alcol fuori orario, la diffusione di musica a volumi assordanti e il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie in alcuni esercizi pubblici.

Un giro di vite che non ha risparmiato neanche i venditori ambulanti abusivi: oltre 500 articoli sequestrati, tra souvenir, accessori e merce contraffatta.

Sicurezza stradale nel mirino: patenti ritirate e multe per guida pericolosa

Non solo locali e commercio irregolare. Il weekend romano è stato segnato anche da controlli serrati sulla sicurezza stradale.

Le pattuglie hanno elevato oltre 600 sanzioni, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e all’eccesso di velocità.

Sette patenti sono state ritirate e decine di veicoli sono stati multati per sosta selvaggia, creando intralcio e pericolo alla circolazione.

