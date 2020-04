Mozione per aiutare personale sanitario, ammalati e tassisti

“In questo periodo di diffusione del Coronavirus sono molte le persone che, affette da gravi patologie e soggette a terapie salvavita quali dialisi, trasfusioni, chemio e radio terapia, trovano difficoltà a muoversi per potersi recare in ospedale. Sulla scia di una iniziativa di solidarietà dell’Associazione Cuore Digitale, che ringraziamo, abbiamo predisposto una mozione volta all’istituzione di un servizio di trasporto per tutte queste categorie e anche del personale medico e sanitario che, deve recarsi sul proprio posto di lavoro o viceversa tornare a casa dopo intensi turni di lavoro.

“A volte sono proprio le piccole cose che in realtà rivestono un valore importante e offrire a delle persone particolarmente esposte, a causa della loro malattia o del loro lavoro, un servizio di trasporto più sicuro rispetto ai mezzi pubblici, può fare la differenza. Auspichiamo che la nostra richiesta di fare un accordo tra l’Amministrazione capitolina e le cooperative taxi, destinando un fondo specifico per l’emissione di voucher a compensazione delle tariffe sia accolta, perché sarebbe un piccolo ma grande gesto di civiltà da parte dell’Amministrazione verso chi purtroppo soffre di gravi patologie e chi ogni giorno lavora alacremente per salvare la vita della collettività”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

