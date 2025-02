Municipio I, prosegue la riqualificazione arborea

Nuove piante nel Municipio I: vanno avanti gli interventi in città dedicati al patrimonio verde. Le piante non solo sostituiranno i 59 arbusti che verranno abbattuti, perché compromessi o giunti ormai a fine ciclo, ma andranno anche ad occupare formelle attualmente vuote. Contestualmente ai lavori di messa a dimora, si procederà anche alla rimozione di 84 vecchie ceppaie.

“La prossima settimana – conferma l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi – inizieranno gli interventi a Via de Saint Bon, Via Racchia, Via Prevesa e Via Arminjon, mentre continueranno i lavori iniziati questi giorni in via Morin. il dipartimento Tutela ambientale metterà a dimora un totale di 121 nuove piante, generando un complessivo incremento del patrimonio verde dell’area”.

In particolare, via Morin si doterà di 30 nuove piante di mirto a fronte di 13 abbattimenti, via de Saint Bon vedrà la messa a dimora di 49 nuovi ligustri che sostituiranno in parte i 22 arbusti abbattuti e in parte occuperanno le tazze scoperte.

I ligustri sono la specie scelta anche per via Racchia e via Prevesa, dove ne verranno messi a dimora rispettivamente 13 e 9, a fronte di 14 abbattimenti totali. Infine, via Vittorio Arminjon, conclusi i 10 abbattimenti programmati, si arricchirà di 20 peri da fiore.

“Rafforzare i filari alberati – conclude l’assessora Alfonsi – costituisce un presupposto necessario per migliorare la qualità della vita nei quartieri. Piante sane, che non solo sostituiscono quelle ammalorate ma si inseriscono in spazi vuoti, incrementano la tutela contro i cambiamenti nocivi causati dal cambiamento climatico”.

