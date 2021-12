Municipio II, Lega: “Lavoro delle commissioni paralizzato, cittadini attendono risposte”

“A distanza di due mesi dalle elezioni, il lavoro delle commissioni consiliari nel Municipio II non è mai partito.

Le commissioni costitute, ad oggi si sono riunite solo per esprimere pareri su delibere del comune di Roma, tra l’altro non vincolanti. Nel frattempo la giunta Del Bello, per metà composta da assessori nemmeno eletti, va avanti con direttive, memorie e delibere senza interessare né le commissioni, né il consiglio.

Il Pd gioca sulla pelle dei residenti: questo atteggiamento è vergognoso, irrispettoso tanto della democrazia quanto del voto dei cittadini e delle loro istanze. Il Pd si dia una svegliata, quanto sta accadendo è inaccettabile”

È quanto dichiara il capogruppo Lega in II Municipio, Francesco De Salazar.