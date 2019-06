Municipio III, Evangelista ( Fi): ”Votata delibera per istituzione garante Roma Capitale”

“In terzo Municipio è stata votata la delibera capitolina per l’istituzione del Garante di Roma Capitale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dopo aver atteso invano un parere da parte della direzione del Municipio riguardo una delibera municipale presentata dal sottoscritto circa un mese fa, abbiamo deciso di presentare una osservazione alla delibera capitolina in cui chiediamo, appunto, tra l’altro l’istituzione di una figura di garanzia municipale che sia di supporto a quella capitolina.

Una proposta sottoscritta da tutte le forze politiche.

Ora auspichiamo che l’assemblea capitolina faccia tesoro di questa e di tutte le altre osservazioni votate all’unanimità dal nostro Consiglio.”

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in terzo Municipio Riccardo Evangelista.