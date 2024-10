Municipio IV: giornata della sicurezza stradale

Le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti stradali e lo sviluppo e il dispiegamento di sistemi di gestione.

L’approccio è di tipo multi-disciplinare, in quanto sono coinvolte diverse tematiche tecnico-scientifiche, e segue il rispetto di norme esplicitamente espresse nel Codice della Strada al fine di minimizzare il rischio.

Questo a Roma è un concetto che tarda ad entrare in testa ad automobilisti, pedoni e amministratori della città. Sono tante le organizzazioni che nella capitale si battono per una sicurezza maggiore ma le risposte sono vaghe e approssimative.

Allora, ben venga l’evento “la Giornata della Sicurezza Stradale nel Municipio IV” che si terrà Martedì 29 ottobre dalle 9 alle 14 a cura di ANAS GRUPPO FS con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Anna Fraentzel Celli (via F. Fiorentini 48).

Gli studenti dell’istituto avranno la possibilità di utilizzare simulatori di guida, tappeti interattivi e cimentarsi in altre attività in un’aula scolastica multimediale itinerante grazie alla presenza del pullman azzurro della Polizia Stradale.

La giornata rientra nel progetto “Eroi sulla strada. In viaggio con Nico”.

Interverranno Marianna Miranda, dirigente scolastica, Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio IV, Claudia Pratelli, Assessora Scuola Formazione e Lavoro Roma Capitale, Bruna Marsili, Responsabile Educazione Stradale Anas Gruppo FS e Annarita Leobruni, Assessora Politiche Educative e Scolastiche Municipio IV.

