Municipio IV, Meleo-Rosati (M5s): “Pd chiude aree ludiche, mai accaduto in 50 anni”

“Nel Municipio IV in questa ultima settimana si sta verificando un fatto mai accaduto negli ultimi 50 anni: l’amministrazione Pd è costretta a interdire tantissime aree ludiche. La manutenzione infatti è carente e di conseguenza non ci sono le condizioni di sicurezza previste per l’utilizzo da parte dei bambini.

Il Pd continua ad amministrare solo a parole. Con una direttiva del 22 giugno scorso il Presidente e l’assessora all’Ambiente del Municipio hanno dato indirizzi per le adozioni delle aree verdi e ludiche da parte di cittadini e comitati, ma più che un’apertura alla società civile sembra una disperata richiesta di aiuto.

Tra Giubileo e Pnrr, Roma Capitale non ha mai avuto nelle proprie casse tanti fondi a disposizione, ma il PD non sembra avere le capacità per investire e progettare servizi né di stabilire una programmazione degna di questo nome.

Invece nel 2020 il M5s bandì un appalto milionario di quattro lotti per la manutenzione straordinaria delle aree ludiche, intervenendo in tutti i Municipi. Nello stesso anno il Municipio IV pentastellato investì fondi per il medesimo obiettivo, oltre che per la creazione di nuovi spazi. Oggi invece in molti quartieri del nostro territorio non c’è cura né manutenzione; basti pensare che solo a Colli Aniene ben tre aree sono state chiuse in pochi giorni. Intanto chi amministra spera nell’intervento di una società civile sempre più stanca di esser chiamata solo nel bisogno”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina, e Stefano Rosati, capogruppo M5S al Municipio IV.