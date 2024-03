Municipio IV, Rosati (M5S): “Su Villa Ipazia amnesie volontarie di Umberti”

“Può solo far sorridere ciò che dichiara il Presidente del Municipio IV Umberti in merito a Villa Farinacci, oggi Villa Ipazia di Alessandria. Sostiene che fosse ‘una Villa completamente chiusa, abbiamo deciso di aprirla e farla vivere’. Io lo ringrazio di quanto afferma pubblicamente, perché dimostra di fatto le colpe del Pd. Infatti nel 2018 l’amministrazione M5S, quando ero assessore municipale alla Cultura, ha trasformato la Villa: da un cancello chiuso per oltre 20 anni a un luogo pieno di vita, dove i cittadini di tutte le età partecipano gratuitamente a festival, rassegne, eventi, incontri.

Inoltre, nel 2020 abbiamo deliberato l’istituzione di una sala per la celebrazione delle unioni civili. In questo modo la Villa è tornata a vivere, grazie all’impegno condiviso del Municipio IV e della sindaca Raggi; invece il Pd dell’epoca, con Umberti capogruppo, è stato capace solo di criticare qualcosa che si sognava lontanamente potesse accadere.E così l’attuale presidente del Municipio consegna ai giornali l’ennesima amnesia volontaria”. Così in una nota Stefano Rosati, capogruppo M5S al Municipio IV In questo modo la Villa è tornata a vivere, grazie all’impegno condiviso del Municipio IV e della sindaca Raggi; invece il Pd dell’epoca, con Umberti capogruppo, è stato capace solo di criticare qualcosa che si sognava lontanamente potesse accadere.E così l’attuale presidente del Municipio consegna ai giornali l’ennesima amnesia volontaria”. Così in una nota Stefano Rosati, capogruppo M5S al Municipio IV

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati