Municipio IV, Rosati (M5s): “Umberti spende 90mila euro per illuminazione sede, tutto spento per errore progettuale”

“Il Presidente del Municipio Roma IV Umberti ha inserito nel Piano investimenti 2022 la realizzazione di un impianto di illuminazione della sede municipale di via Tiburtina, per un importo considerevole: 90.000 euro. Il progetto prevedeva l’installazione di luci e di un sistema di proiezione sulla facciata dell’immobile, il quale è adiacente al GRA, quindi lontanissimo dal centro geografico del Municipio. Nel mese di dicembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo e, in tutta fretta, i primi giorni di gennaio 2023 il sistema è entrato in funzione. Grande è stata l’enfasi del Presidente Umberti, che ha dichiarato di ‘voler dare dignità alla casa dei cittadini’, sulla falsariga di quanto starebbe avvenendo in Campidoglio, e ‘migliorare la quotidianità di chi ci lavora’.

Peccato che il minisindaco ci abbia ormai abituato a queste sue esternazioni roboanti, ma di poca sostanza: infatti pochi giorni fa, dopo nemmeno dieci mesi dalla messa in funzione dell’impianto, il proiettore ha smesso di funzionare ed è stato disinstallato; questo probabilmente per via di un grave errore nel progetto tecnico. Ora difficilmente il Municipio potrà investire ulteriori risorse in un nuovo progetto, così le luci e i colori sono svaniti in men che non si dica. E allo stesso modo sono svaniti i 90.000 euro di soldi pubblici investiti.

Di contro, il miglioramento della quotidianità dei lavoratori rimane utopia, considerando soprattutto il fatto che gli uffici municipali subiscono infiltrazioni ovunque e il personale è costretto a lavorare con la muffa sulle pareti. Con buona pace della tanto celebrata ‘casa dei cittadini'”.

Così in una nota Stefano Rosati, capogruppo M5S al Municipio IV.