Municipio Roma 5: giunta Boccuzzi, due pesi e due misure… ovvero c’era una volta trasperenza e partecipazione!

La Giunta Boccuzzi, con la Direttiva di Giunta n. 15 del 14 Giugno 2019, sancisce che, avendo vinto le elezioni amministrative del 2016 all’insegna del cambiamento, della trasparenza e della partecipazione, dopo tre anni qualche piccolo strappo si può pur fare e decide all’unanimità di mettere a Bando l’assegnazione dell’appartamento ex Serono di via del Pigneto, assegnato dalla ex Giunta Palmieri all’Associazione DALIA che opera sul versante del contrasto alla violenza sulle Donne.

Nella Direttiva la Giunta stabilisce anche di dare continuità al progetto portato avanti dall’Ass.ne DALIA e lo fa tracciando quasi l’identikit dei futuri vincitori del Bando che: devono aver firmato il protocollo d’intesa del 20 Sett. 2018; abbiano già operato nel territorio del Municipio Roma V; abbiano all’intero dell’atto costitutivo e dello statuto, come finalità, politiche di contrasto alla violenza contro le donne e sostegno alle vittime della violenza di ogni genere e che infine siano attività a titolo gratuito.

Niente di tutto questo è invece accaduto per l’Alveare dove in quattro e quattrotto Boccuzzi e i suoi a marzo 2019 hanno cacciato e annullato un’esperienza che in quasi sei anni di attività aveva riscontrato un successo inaspettato e un gradimento da parte di un numero crescente di genitori e bambini.

I locali, sempre Comunali, in via Fontechiari 35 e l’attività dell’Alveare Coworking Spazio Baby era gestita dall’Associazione Mamme che aveva partecipato e vinto nel 2013 il Bando Call For Social Idea, promosso da Italia Cam e Unicredit. L’inaugurazione della struttura avvenne il 25 settembre 2013 alla presenza degli Assessori Capitolini Paolo Masini e Alessandra Cattoi, dell’allora presidente del Municipio Giammarco Palmieri e di un funzionario della Unicredit che sembrerebbe essere stato proprio l’attuale presidente del cambiamento, Giovanni Boccuzzi.

L’8 maggio 2019, il presidente Boccuzzi dichiara a RomaToday, di aver approvato una direttiva di Giunta con cui ha dato mandato alla Direzione socio-educativa di elaborare “tutti gli adempimenti necessari” per la realizzazione di centri per l’infanzia/ludoteche che costituiranno un polo per bambini… I tempi previsti? Boccuzzi lapidario: “abbiamo dato mandato agli uffici e quindi dipende da loro”.

Una affermazione che sa di pilatesco visto anche che non sembrano esserci tutti quei “paletti” per le future attività, che invece la Giunta ha ritenuto di mettere il 14 giugno sull’immobile ex Serono, in via del Pigneto.

E’ proprio il caso di dire: due pesi e due misure… O no?