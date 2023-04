Municipio Roma IX Eur, Viabilità – De Juliis (FDI): su via Ardeatina ripristinare divieto di transito ai tir

“Sono più di 10 anni che i cittadini dei quartieri che insistono sulla via Ardeatina lottano contro il traffico pesante illegale che ha causato anche incidenti mortali. Ci sono stati dei momenti in cui il contrasto a tale traffico ha avuto una discreta efficacia e momenti in cui l’arteria è stata monitorata pochissimo. Nel tempo abbiamo effettuato anche degli esposti denuncia per capire se ci fossero stati comportamenti omissivi.

Con grande sorpresa nel 2018 con Raggi Sindaca della Città Metropolitana, attraverso l’ordinanza 87, è stato concesso il passaggio dei mezzi pesanti in direzione centro ma senza che fosse fornita una adeguata motivazione. Infatti non vi erano stati interventi di messa in sicurezza (larghezza carreggiate, marciapiedi ecc) che giustificasse tale ordinanza.

Il Consiglio Metropolitano, grazie ad una mozione di fratelli d’Italia (la 125 del 01/08/19), ha impegnato la Giunta della Città Metropolitana a revocare l’ordinanza 87 del 2018 e ripristinare il divieto di transito ai mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia e a valutare l’ipotesi alternative per canalizzare il traffico su altre arterie come ad esempio via di Valle Caia il cui appalto per il raddoppio è imminente.

La precedente Giunta della Città Metropolitana non ha dato seguito a questa mozione per cui chiediamo, ancora una volta, di ottemperare a quanto votato dal Consiglio Metropolitano.

A decisioni politiche devono seguire i successivi atti e la stessa politica deve seguire e monitorare tali processi.

Per questo abbiamo presentato una Risoluzione in Municipio che richiede di dare attuazione alla mozione 125 del 2019 (ovvero ripristinare il divieto in entrambi i sensi di marcia), controllare ed eventualmente adeguare la segnaletica su via Ardeatina e via di Porta medaglia, potenziare e coordinare i controlli di polizia provinciale e polizia locale.

Lo dichiara in una nota Massimiliano De Juliis capogruppo Fratelli ‘d?Italia al Municipio Roma IX Eur.