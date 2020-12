Municipio Roma V. Salta la riunione della Commissione Lavori pubblici sul Mercato Insieme

Oggi, 1 dicembre 2020, ho partecipato come giornalista di Abitare a Roma alla Commissione Lavori Pubblici convocata per discutere lo stato dell’arte dei lavori di manutenzione straordinaria nel Mercato Insieme di viale della Primavera.

Un mercato che da tempo seguiamo sia per il deplorevole stato di abbandono in cui versa da anni a questa parte, e sia per oltre il 50% di Box su cui il Municipio ha grosse responsabilità, intanto per non aver mai fatto un censimento di quelli chiusi da anni e sui quali sembrerebbe non aver mai preso i provvedimenti previsti nei regolamenti che regolano l’attività mercatale e su tutto la possibile REVOCA del TITOLO.

Detto questo, torniamo alla Commissione che ha visto tra l’altro la presenza, oltre che del Presidente Belluzzo, anche del Responsabile dell’impresa aggiudicataria dei lavori, dei consiglieri Rossi, Manzon, Placci, D’Alessandro (che ha contribuito a farla saltare) dell’Assessore Capoccioni e dei Tecnici Ing. Conti e Arch. Conti.

La Commissione era stata convocata per sbloccare lo stallo in cui versano i lavori ormai bloccati da mesi e su cui, è evidente, ci sono dei contenziosi che si proverà a sanare in prossimi incontri.

Incomprensibile l’atteggiamento della presidente della commissione commercio D’Alessandro che ha fatto praticamente saltare la seduta in cui è venuto a mancare il numero legale. Eppure sia lei che il Presidente del V Municipio Boccuzzi, che ha anche la delega al Commercio, sono bene a conoscenza di quanto Operatori e Cittadini hanno bisogno di avere una sede mercatale accogliente, moderna e remunerativa per chi ci lavora.

Il nostro giornale continuerà a seguire questa intricata storia di lavori lasciati a metà, con la consapevolezza però che serve ben altro per ridare lustro ad un Mercato nato è bene ricordarlo su un terreno non tutto di proprietà Comunale e su cui permane un contenzioso che da tempo tiene in fibrillazione gli acquirenti dei Box ricavati sotto il Mercato stesso dalla Edilpark nei primi anni 2000.

Non appena possibile pubblicheremo anche la registrazione video della seduta della commissione.