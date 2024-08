Municipio Roma XV, al fianco dei lavoratori fondazione Santa Lucia

“Anche da questa parte della città resta viva la preoccupazione sulla possibile chiusura della Fondazione Santa Lucia; una grave crisi che non può lasciare indifferenti.

Chiudere la Fondazione, significa non solo proibire l’accesso ai pazienti di tutta Italia ad un’eccellenza nella neuroriabilitazione e nella ricerca nelle neuroscienze ma anche condannare più di mille lavoratori al licenziamento.

Mi unisco per questo all’appello e alle tante voci che in questi giorni stanno supportando i lavoratori e le lavoratrici di una struttura che proprio grazie e a loro è diventata unica nel suo genere, per cui chiedo a Governo e Regione di fare davvero tutto il possibile per scongiurarne la chiusura e per tutelare tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici di questo importante presidio sanitario.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

