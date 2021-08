Municipio Roma XV. Torquati: Votato atto per intitolazione spazio pubblico a Gino Strada

“Nell’ultimo consiglio utile convocato oggi per l’approvazione dei verbali di questa consigliatura, ci siamo sentiti di portare fuori sacco un documento che chiede alla Sindaca e al Presidente del Municipio di intitolare un luogo pubblico di Roma a Gino Strada, partendo dalla valutazione del Parco di Tor di Quinto.

La legge n. 1188/1927 che regola la materia, prevede che si possa chiedere solo per persone decedute da oltre dieci anni, ma non esclude che per persone che si siano distinte per particolari benemerenze, è consentita, a norma dell’articolo 4 della predetta legge, la deroga da parte del Ministero dell’Interno.

Speriamo che questo atto sia l’apripista per concedere questa deroga e permettere quindi ai Comuni e ai Municipi, come il nostro, di poter intitolare nei propri territori strade, piazze, parchi a Gino Strada, medico riconosciuto in ogni dove per aver fondato un’associazione umanitaria come Emergency che dal 1994 ad oggi ha curato 11 milioni di persone in stato di esclusione e bisogno in 18 Paesi del Mondo.

Ringraziamo la maggioranza che ha votato l’atto e anche chi tra il centrodestra, pur non votandolo, ha permesso che potesse essere discusso.

E’ un ottimo atto per concludere un’esperienza difficile, come quella di questi 5 anni, ma è soprattutto un atto positivo per la prossima giunta capitolina e municipale di qualunque colore essa sia.”

Così in una nota Daniele Torquati Candidato alla Presidenza del Municipio Roma XV