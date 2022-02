Municipio V, Caliste: 1° marzo al via iniziative Centenario Pasolini

“Martedì 1 marzo 2022, nella Sala del Consiglio Municipale di via Perlasca n. 39, dalle ore 11.00, si svolgerà una Lectio Magistralis del Prof. Giulio Ferroni (Professore Emerito di Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma) su “L’influenza di Dante sull’opera di Pasolini”.

L’evento inaugura le celebrazioni per il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini che si svolgeranno nel Municipio V. Le iniziative che, nel corso dell’anno, verranno realizzate nell’ambito del Centenario hanno, come obiettivo, quello di rimarcare, attraverso la conoscenza delle opere, lo speciale rapporto tra Pasolini e il territorio dell’attuale Municipio Roma V e, in particolare, l’impatto sul giovane Pasolini, appena immigrato a Roma, dell’incontro con gli ambienti sottoproletari di Torpignattara, del Pigneto, di Centocelle, di Quarticciolo, soprattutto dal punto di vista dell’apprendimento del “linguaggio” e della conoscenza delle condizioni sociali e di vita dei giovani “borgatari”. Un apprendimento che si sviluppa dal 1951 al 1954 e che avrà, come risultato, la raccolta di poesie “Le ceneri di Gramsci”, i due romanzi “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”, l’attività di sceneggiatore prima e di regista dopo, con la realizzazione di pellicole quali “Accattone”, “Mamma Roma”, “La ricotta”, “Il Vangelo secondo Matteo”, “Uccellacci e uccellini”. A tale proposito verrà promossa la realizzazione, anche in modalità multimediali, di un percorso pasoliniano articolato sui luoghi che più hanno inciso nella formazione della poetica pasoliniana: via Torpignattara, via della Marranella, via Fanfulla da Lodi, via Ettore Giovenale, Piazzale delle Gardenie, piazza San Felice da Cantalice, il “pratone” (attuale parco archeologico di Centocelle), piazza del Quarticciolo, via dei Gordiani, via Formia, ecc.

Alla manifestazione sarà presente anche il prof. Francesco Sirleto, a cui ho dato l’incarico di coordinare le iniziative per il Centenario di Pier Paolo Pasolini organizzate nel nostro Municipio. Il professore illustrerà tutte le varie iniziative che si prevedono di realizzare nell’ambito del Centenario.

Abbiamo invitato ad ascoltare la lectio magistralis studenti e docenti delle scuole medie superiori del territorio”.