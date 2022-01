Municipio V, Caliste-Fannunza: Istituto Pio XII non chiuderà

“Appena insediati – dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste, Presidente Municipio V e Cecilia Fannunza, Assessora alle Politiche Educative del Municipio V – ci siamo trovati ad affrontare tra le tante difficoltà, anche la possibile chiusura di una scuola storica del nostro territorio, l’istituto Pio XII.

La storia dell’istituto parte da lontano, nel 1957 con la Comunità dei Fratelli delle scuole cristiane di Centocelle, che trasferiti da un edificio in via dei Castani, accolsero alunni delle elementari, medie, avviamento al lavoro e commerciali. Intere generazioni di giovani del Prenestino e non solo, si sono formati al Pio XII e a loro volta hanno affidato i loro figli alle cure della Comunità.

Come era ovvio, dunque, appena paventata la chiusura e il trasferimento in altre sedi lontane dal Municipio, le famiglie hanno fatto gruppo e chiesto a gran voce che la scuola rimanesse sul territorio.

Insieme all’Assessora alla Politiche educative, Cecilia Fannunza, abbiamo contattato il Vicariato e i Padri Lasalliani, precedenti gestori dell’Istituto, per farci portavoce della volontà delle famiglie e per trovare una soluzione che andasse bene per tutti. Abbiamo trovato grande collaborazione e disponibilità da parte di tutti gli attori della vicenda e alla fine la bella notizia è arrivata. La Congregazione Marista ha preso in gestione la scuola e ha già fatto partire le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

La sinergia di intenti tra cittadini e Istituzioni ha dato buoni frutti, il territorio non ha perso una storica risorsa educativa che potrà continuare a lavorare con e per le nuove generazioni”.