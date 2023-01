Municipio V, continueranno potatura e bonifica su viale della Primavera

Stamattina abbiamo approfittato della presenza sul posto dell’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci per una verifica sui lavori che hanno impegnato non poco il Servizio Giardini municipale e Ama nel lavoro di rimozione di tonnellate di rifiuti di ogni genere, la potatura anche drastica di una vegetazione da macchia mediterranea e l’eliminazione di pini malati e ormai secchi.

Gli abbiamo poi chiesto se erano previsti altri interventi oltre a quelli effettuati nel parcheggio di viale della Primavera, tra l’altro già segnalati sempre attraverso Abitare A e che riguardano il terrapieno sempre su viale della Primavera situato sotto l’area del Centro Sportivo municipale e i leccini di fronte al mercato Insieme.

Sul terrapieno Annucci ci ha detto che ha chiesto alla polizia locale dì verificare se l’insediamento di senza fissa dimora segnalati sia ancora attivo, dopodiché ha già concordato con il Servizio giardini e con Ama (vista la presenza di tanti rifiuti) per procedere alla bonifica e messa in sicurezza del costone dove per un tratto la vegetazione spontanea non consente neppure il passaggio dei pedoni sul marciapiede.

In seguito ha aggiunto Annucci passeremo alla programmazione delle potature nel quadrante e che riguardano anche quella dei leccini davanti il mercato.

Adesso sarà importante impedire un nuovo scempio dell’area bonificata, ma per questo rinnoviamo la richiesta di ripristinare l’illuminazione attraverso i quattro lampioni già esistenti e il posizionamento di un efficiente impianto di Videosorveglianza su cui tra l’altro l’AGS del Mercato ha dato la propria disponibilità ad occuparsene.

Che dire se non … avanti così!