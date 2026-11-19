Torna al centro del dibattito politico locale il tema della trasparenza e della partecipazione democratica nel Municipio V. Al centro della polemica c’è la modalità di svolgimento delle sedute di Commissione, che continuano a tenersi esclusivamente in modalità telematica, eredità delle misure adottate durante l’emergenza Covid-19, ma senza garantire l’accesso al pubblico.

La questione era già stata sollevata nelle scorse settimane attraverso interventi sulla stampa locale e sui social network, richiamando la maggioranza di centrosinistra al rispetto del regolamento comunale e municipale nella parte in cui tutela il diritto dei cittadini ad assistere alle sedute pubbliche di Consiglio e Commissione.

Alle segnalazioni pubbliche era seguita anche l’invio formale di una PEC indirizzata al Segretario Generale, per chiedere il ripristino delle garanzie di partecipazione.

Nonostante i solleciti, tuttavia, l’amministrazione del Municipio V ha proseguito con le convocazioni online senza fornire alcun link pubblico di collegamento, impedendo di fatto sia ai cittadini sia agli organi di stampa di seguire i lavori in qualità di uditori. Una scelta definita grave dai promotori della denuncia, soprattutto in un periodo storico segnato da una crescente disaffezione verso il voto e la vita pubblica del territorio.

A rendere ancora più evidente la disparità di trattamento è il confronto con quanto avviene poco distante, nel confinante Municipio VI. Da una verifica sui calendari istituzionali pubblicati sul portale ufficiale di Roma Capitale emerge infatti che l’amministrazione delle Torri, guidata dal centrodestra, ha ristabilito lo svolgimento regolare in presenza per tutte le proprie commissioni consiliari, riunendosi nella sede istituzionale di via Duilio Cambellotti.

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