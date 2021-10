Municipio V: ecco tutti gli eletti nel consiglio

Mauro Caliste è il nuovo presidente del Municipio V che al ballottaggio ha conquistato il 59,54% dei consensi con 43.369 voti.

La coalizione di centrosinistra vedrà nella maggioranza 8 seggi riservati al PD con Claudio Poverini, David Di Cosmo, Cecilia Fannunza, Maura Lostia, Giampiero Buttitta, Marco Pietrosanti, Tatiana Procacci, Marco Toti. Per Roma futura 2 seggi con Edoardo Annucci, Filippo Riniolo. Alla lista Civica Caliste Presidente andranno 2 seggi riservati a Antonella Fioretti, Elena Antinozzi. Infine alla Sinistra Civica Ecologista 1 seggio per Maurizio Mattana.

All’opposizione sono riservati 9 seggi di cui 5 per Fratelli d’Italia con Daniele Rinaldi, Walter Pacifici, Marilena Noce, Agostino Platania, Fabio Piattoni. L’unico seggio della Lega Salvini Premier va a Mauro Marocchini, mentre il Movimento 5 stelle conquista 2 seggi per Valentina Coppola e Mario Meuti. Anche la Lista Calenda Sindaco ha un seggio in consiglio per Massimo Piccardi.

“Con grande soddisfazione abbiamo ottenuto il premio di maggioranza raggiungendo i 16 consiglieri invece di 15 – commenta il presidente del Municipio V Mauro Caliste – un grande risultato che tuttavia non deve mancare di farci riflettere sul tema dell’astensione, che ci riguarda tutti, quindi, ognuno di noi, ha il dovere di far tornare le persone ad aver fiducia nella politica”. Tra i primi impegni della Giunta di Caliste in via di formazione quello sulla pulizia delle strade e rimozione dei rifiuti, obiettivo condiviso con il sindaco Roberto Gualtieri, e l’istituzione di un Comitato per la Sicurezza municipale. “La Giunta – anticipa Gualtieri – sarà composta da persone competenti che hanno amore per il territorio”.