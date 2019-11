Municipio V, FDI: “M5S boccia mozione per riqualificare via Orazio Pierozzi”

“Il M5s capitolino ormai si sta abituando alle notizie negative avendo anche votato contro la mozione di Fratelli d’Italia, a prima firma Figliomeni, che chiedeva agli uffici competenti di attivarsi per riqualificare la zona di via Orazio Pierozzi dove da tanti anni impera il degrado e l’illegalità essendo non applicate nemmeno dai grillini almeno 35 determinazioni dirigenziali della polizia locale che disponevano l’abbattimento delle baracche abusive, molte contenenti amianto.

“La strada, tra l’altro, è adiacente al commissariato di polizia Torpignattara ed al liceo classico / linguistico Kant di piazza Zambeccari con circa 1200 studenti che sono costretti a convivere con situazioni di pericolo visto che sul retro, dove c’è anche l’uscita di sicurezza della scuola, ci sono diffuse sterpaglie ed erbacce e l’intera zona, specie in estate, è infestata da zanzare e serpenti essendoci un acquitrino più volte segnalato dagli studenti e da noi senza che nessuno della giunta grillina abbia mosso un dito per risolvere i problemi dei residenti di via Orazio Pierozzi e della numerosa popolazione scolastica.

“Come Fratelli d’Italia continueremo a portare avanti le giuste battaglie in favore degli abitanti e degli studenti di una zona vicina al parco di Centocelle, un sito archeologico purtroppo lasciato in abbandono dai 5 Stelle. Sono sempre più lontani i tempi in cui i grillini predicavano a parole onestà, legalità e trasparenza”.

È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.