Municipio V, FDI: “Revoca assessore all’Ambiente certifica fallimento su temi ambientali”

“La revoca dell’assessore all’ambiente del V municipio Dario Pulcini, seppur tardiva da parte del presidente Boccuzzi, certifica il totale fallimento della giunta 5 Stelle sui temi ambientali in un territorio in cui sono stati assolutamente carenti gli interventi soprattutto di manutenzione del verde, come testimonia l’ennesima caduta stamattina di un grosso ramo su via dei Gelsi che ha causato danni ai veicoli.”

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.

“Sono anni che come Fratelli d’Italia denunciamo la mancanza di interventi sulle evidenti priorità del municipio, soprattutto sulle politiche del verde ma, per tutta risposta e con scopi intimidatori dal punto di vista politico, abbiamo ricevuto delle querele infondate che comunque, siamo certi, ci renderanno giustizia. L’ennesimo cambio di Assessore nella compagine pentastellata, salvo che non sia il preludio di un accordo organico con gli altri loro compagni di sinistra, dimostra la grande confusione in atto nel M5s e comunque la voglia di trovare la possibilità di mantenere le poltrone a discapito delle tante problematiche dei cittadini che in questi cinque anni si sono notevolmente aggravate”.