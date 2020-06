Municipio V, FDI: “Senza fissa dimora molesti, comune intervenga”

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti di alcune strade della zona di Torpignattara, che denunciano la presenza di diverse persone senza fissa dimora molesti che, in stato di evidente alterazione alcolica, causano tra di loro risse violente a tutte le ore, creando un forte disagio tra la cittadinanza. Spesso le persone sono costrette a passare fuori i marciapiedi per evitare queste continue liti e per non rischiare a loro volta di essere coinvolti nel lancio di bottiglie e pugni. In particolare uno dei questi senzatetto che presenta un evidente stato di disagio psichico, vive e dorme sotto le finestre di un palazzo da circa cinque anni espletando anche le sue funzioni corporali per la strada e, sebbene siano state fatte delle segnalazioni agli organi preposti comunali, questa situazione indecorosa si trascina senza una risoluzione.

“Abbiamo predisposto diversi atti per sollecitare le forze dell’ordine e l’Amministrazione grillina di intervenire coordinando i vari uffici preposti, a cominciare dai servizi sociali, perché la situazione per la cittadinanza è diventata insostenibile e potrebbe sfociare in qualche atto violento da parte di questi senzatetto che, tra lo stato mentale e l’alterazione alcolica non sono in possesso delle loro facoltà e rappresentano un pericolo per se stessi e per la cittadinanza”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo rispettivamente coordinatore e consigliere municipio V.