Municipio V, FDI: “Una mozione per riqualificare via dei Noci”

“Riceviamo continuamente lamentele da parte di cittadini e commercianti residenti nel quartiere Centocelle, sul degrado in cui versa via dei Noci. Sono infatti numerose le criticità nel tempo irrisolte, che rendono questa strada molto problematica sotto diversi punti di vista. Le alberature di grandi dimensioni non vedono interventi di potatura da circa dieci anni e ciò comporta la caduta di rami e foglie sui marciapiedi e sulla strada, rendendo difficoltoso il passaggio di pedoni e macchine.

“I marciapiedi sono gravemente dissestati con dislivelli pericolosi per un corretto attraversamento, rischiosi in particolare per anziani, disabili e passeggini. In tutto lo square centrale che attraversa la via sono presenti dei parapedonali completamente divelti e rovinati che ormai sono diventati d’intralcio per la normale percorribilità. Ma le problematiche non sono terminate, vista la presenza di un senzatetto che vive in maniera saltuaria in condizioni igienico-sanitarie estreme nel parcheggio centrale della via, senza dimenticare che in via dei Noci è prevista la realizzazione di box sotterranei e che già in passato sono stati presentati degli atti nel Municipio V per chiedere la revoca della convenzione. A questo riguardo abbiamo presentato una mozione volta alla risoluzione di tutte queste problematiche che creano una situazione di profondo degrado, vissuta in prima persona dalla cittadinanza che a distanza di anni ancora non riesce a vedere la risoluzione, almeno parziale, di quanto denunciato”.

È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.