Municipio V: “Immigrazione clandestina con falsi permessi di soggiorno”

“Un plauso al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, per l’operazione portata a termine in V Municipio in merito a permessi di soggiorno falsi e finti contratti d’affitto, volti all’immigrazione clandestina, che ha coinvolto 13 persone. Un vero sodalizio criminale messo su da soggetti di nazionalità bangladese, che reclutavano clienti extracomunitari interessati a concludere pratiche amministrative presso l’anagrafe comunale del Municipio V, con un tariffario variabile tra gli 80 e gli 800 euro, il tutto sarebbe stato portato avanti grazie alla compiacenza di tre dipendenti comunali dell’anagrafe. Una città allo sbando in balia di extracomunitari organizzati in bande criminali, che pensano che a Roma tutto sia lecito, grazie al permissivismo dilagante dell’Amministrazione a guida grillina. Ci sono gravi responsabilità politiche firmate M5s nel Municipio V, un luogo dove c’è sempre un particolare occhio di riguardo per gli extracomunitari, in particolar modo di nazionalità bangladese, ai quali grazie alla politica pentastellata che penalizza le tante imprese italiane, vengono concesse un surplus di licenze per frutterie, autolavaggi, minimarket, spazi sociali, senza tener conto della legalità e sicurezza.

“Non lasceremo che la nostra città diventi preda di clandestini e persone poco raccomandabili che pensano di fare di Roma il centro dei loro traffici illeciti, confidiamo quindi che, accertate le dovute responsabilità, si intervenga prontamente anche per i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti infedeli che con il loro modo di operare gettano fango su tanti lavoratori comunali corretti”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V Municipio.