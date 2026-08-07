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Municipio V: In una sola settimana due gravi incendi

Martedì 4 agosto tra Tor Sapienza e La Rustica, lungo via Longoni; Ieri, 6 agosto, nel parco del Fosso di Tor Tre Teste, proprio dietro la sede del VII Gruppo di Protezione Civile

Umberto Placci - 7 Agosto 2026

Nota – Questo testo è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Abitarearoma.it

​In questa sola settimana, due gravi incendi si sono abbattuti sul nostro territorio: Martedì 4 agosto 2026 tra Tor Sapienza e La Rustica, lungo via Longoni;

Ieri, 6 agosto, nel parco del Fosso di Tor Tre Teste, proprio dietro la sede del VII Gruppo di Protezione Civile. Solo grazie al pronto e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile del VII gruppo si è riusciti a scongiurare una vera e propria tragedia, in particolare su via Longoni, un’area caratterizzata da anni dalla presenza di accampamenti abusivi con la presenza di minori. A loro va il nostro più sentito ringraziamento!

Incendio Tor Sapienza Rustica

Siamo stanchi:

Dell’incuria, dell’abbandono e della totale mancanza di manutenzione del verde e del territorio. Di fare segnalazioni quotidiane come cittadini che rimangono puntualmente inascoltate. Delle sole parole e delle promesse a cui non segue mai alcun fatto concreto.

​Questa Amministrazione continua a fare orecchie da mercante, ignorando persino le risorse preziose che ha sul proprio territorio a partire dalla stessa Protezione Civile che si potrebbe sfruttare proponendo anche progetti di tutela ambientale. I cittadini del V Municipio sono stanchi di rischiare la propria sicurezza ogni estate.

Ora basta: meno chiacchiere, più fatti!

Incendio Tor Tre Teste – La Rustica

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