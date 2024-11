Municipio V, interventi di potatura 2024/2025

Al via gli interventi di manutenzione delle alberature per il periodo di stasi vegetativa 2024-2025, secondo quanto definito dal Regolamento capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale.

“Da tre anni la manutenzione del verde verticale è tornata ad essere oggetto di programmazione, grazie al lavoro del Dipartimento tutela ambientale e dell’assessora Sabrina Alfonsi. Il nuovo appalto, che nel nostro lotto ha una capienza di oltre 7 milioni di euro, permetterà la realizzazione di interventi più puntuali e incisivi” hanno dichiarato il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’Assessore all’ambiente, Edoardo Annucci.

Gli interventi proseguiranno fino al termine della stasi vegetativa, secondo un programma composto da più ordinativi che tiene conto dello sviluppo della pianta, dell’ultimo anno di potatura e dello stato fitopatologico e fitostatico.

Nello specifico, il primo ordinativo riguarda le seguenti strade del Municipio V: circonvallazione Casilina, piazzale Prenestino, piazza del Pigneto, via Casilina, via Augusto Dulceri, via Zenodossio, via Giovanni Maggi, via Gabrino Fondulo, via della Marranella, via Luchino dal Verme, via Albona, via Cherso, via Federico Delpino, via delle Palme, via dei Frassini, via dei Ginepri, via dei Sesami, via Prenestina (dal civ. 694 al 736), via Silvio Benco, via della Stazione Prenestina, e via Teano.

Al termine delle attività nelle vie elencate, sarà pubblicato il secondo ordinativo.

