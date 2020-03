Municipio V. Intervista a Sergio Scalia

Ecco l’intervista (pubblicata su youtube) del nostro Alessandro Moriconi a Sergio Scalia ex Presidente Municipale e ex Consigliere Comunale Giornalista di AbitareA e Scrittore di testi sulla Pubblica Amministrazione e sul Funzionamento della macchina capitolina.

“Credo che questa Intervista, soprattutto per i riferimenti documentali al bilancio de Comune di Roma – afferma Moriconi – debba essere condivisa dai Comitati e Associazioni che operano da anni nel V Municipio e per il V Municipio. Il controllo sull’operato e le politiche di chi governa è determinante anche per cercare di modificarne il percorso, specialmente quando non rispondente a programmi annunciati.”