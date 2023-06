Municipio V. La maggioranza scricchiola su emendamento Giubileo 2025

La maggioranza ha scricchiolato per una risoluzione sul Giubileo 2025 presentata dalla Commissione LL.PP. alla presidenza del consiglio nientemeno che il 9 gennaio 2023 per essere inserita nel l’Odg dei lavori, cosa che è avvenuta con ben cinque mesi di ritardo rispetto alla richiesta della Commissione.

Questo è avvenuto dopo che si era lavorato per più sedute su un testo tra l’altro in linea (lo si legge nella risoluzione stessa) con il programma che il Presidente Mauro Caliste ha presentato e con il quale ha vinto le elezioni amministrative del 2021 e dopo averla inviata alla presidenza del consiglio tanti mesi fa.

Ad ogni modo abbiamo notato una certa contrarietà da parte di alcuni consiglieri della maggioranza stessa, tant’è che dopo la presentazione in aula c’è stata una interruzione della seduta, giusto il tempo per presentare un emendamento, nei fatti soppressivo della Risoluzione che alleghiamo all’articolo e proposta dai diversi schieramenti che compongono la commissione LL.PP.

L’emendamento con dodici voti a favore e altrettanti contrari però non è passato e quindi è stata di conseguenza posta ai voti la Risoluzione.

È stato richiesto il voto per appello nominale, cosa abbastanza rara e che di solito si riserva ad atti delicati e/o in caso di dubbi che possono essere di varia natura, ma non su interventi di lavori pubblici e di dove è come farli per rendere i luoghi, specie quelli di culto, interessati dalle celebrazioni dell’anno Giubilare 2025. Insomma proprio non se ravvedeva la necessità, a meno che ci siano dietro questioni che al momento sfuggono.

Comunque nonostante il tentativo di fermarla attraverso la presentazione dell’emendamento la Risoluzione è passata con ben quindici voti.

Sarà bene che la maggioranza municipale assuma maggiore coesione, altrimenti l’estate si preannuncia più torrida che mai.