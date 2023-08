Municipio V, Piattoni (FDI) ”Problema trasparenza, negati accessi agli atti”

“Sono molto dispiaciuto per quanto sta avvenendo in Municipio V, oggi a guida Pd. Ho presentato richiesta di accesso agli atti, ma ad oggi, non solo non ho ancora ricevuto i documenti, ma ho avuto risposte burocratiche, nelle quali si spiega che non avrei diritto a questi atti in qualità di Consigliere. Alcune interpretazioni e richieste meramente attendistico-burocratiche non mi vedono assolutamente d’accordo ed anzi sarebbero contrarie alle previsioni normative e regolamentari. Le funzioni di controllo rientrano nelle facoltà di ogni Consigliere Capitolino e Municipale. Comunque, andrò avanti ed annuncio di essermi già rivolto alle autorità competenti a difesa delle mie ragioni, poiché non mi può essere negato il diritto di portare avanti le mie attività, rientranti nella normale incarico di un consigliere. Certo, mi vien da sorridere, amaramente, se penso che in passato alcune forze politiche volevano rendere le istituzioni una casa di vetro e c’era chi voleva addirittura aprirle come una scatoletta di tonno. Naturalmente, si trattava di banali spot tipici da campagna elettorale. I fatti, invece, dicono che per un Consigliere del Municipio V, è difficile anche soltanto ottenere risposte concrete ad un normalissimo accesso agli atti. Ma comprendiamo bene che per molti, la trasparenza esiste solo a parole”

Cosi in una nota il Consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio V, Fabio Piattoni