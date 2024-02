Municipio V. Riqualificazione area ludica e campo di calcio

Dal 1 gennaio 2024 il quartiere Casale Caletto è passato dal Municipio IV al Municipio V, a seguito della revisione dei confini municipali. Si tratta di un quartiere densamente popolato con pochi spazi urbani e verdi pienamente fruibili da parte della cittadinanza, dove da tempo mancavano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Fin da subito, come Giunta municipale, abbiamo avviato un confronto con le realtà associative per comprendere le esigenze del territorio. Abbiamo preso degli impegni, a partire da una maggiore attenzione per le questioni ambientali, con l’obiettivo di rendere reale un miglioramento della condizioni e della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine di Casale Caletto”, hanno dichiarato il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde pubblico, Edoardo Annucci.

Grazie all’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, che da subito si è attivata per quanto di propria competenza, è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Dipartimento Tutela ambientale e Municipio V, dal quale è scaturito l’impegno di riqualificare l’unica area ludica presente nel quartiere e il campo da calcetto, convertendolo in un playground sportivo polivalente.

L’Ufficio Gestione e Progettazione Aree Ludiche e Sportive del Dipartimento Tutela ambientale ha definito un progetto di massima, che diventerà realtà entro autunno 2024 e che porterà alla realizzazione di un campetto polivalente (calcetto e basket), di un’area attrezzata (tavolo da ping pong, tavolo scacchi, tavolo per gioco da carte e panchine) e di un’area ludica (altalena doppia mista, gioco a molla multiplo, gioco combinato con scivolo, tavolo pic nic e panchine).

