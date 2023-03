Municipio V. Seduta sospesa ma Case dell’acqua ormai in vista

Il 23 marzo 2023 abbiamo assistito alla seduta di consiglio più goffa dall’Insediamento di questa maggioranza avvenuta con le elezioni amministrative del 2021.

E diciamo che non bastano tre assenti per malattia a giustificare la mancanza del numero legale che doveva approvare l’installazione di quattro case dell’acqua di ACEA ATO2 che daranno gratuitamente ai residenti e non solo, acqua depurata, fresca, liscia o gassata. Un percorso quello di queste quattro case dell’acqua nel municipio V che definire esasperatamente lento e tortuoso nello stesso tempo è un eufemismo.

Le case dell’acqua non ebbero fortuna durante l’amministrazione Boccuzzi durante la quale una mozione in tal senso trovò la contrarietà dell’allora assessore ai LL.PP. arch. Paola Perfetti, sufficiente per farla impallinare dalla stessa maggioranza. Stavolta sembrava che fosse la volta buona ma le pratiche con la richiesta di altrettanti siti e occupazioni permanenti di suolo pubblico hanno dormito quasi per un anno in municipio. Come Abitare A abbiamo documentato che ACEA ATO2 aveva protocollato le pratiche fin dal 7 aprile 2022 e abbiamo iniziato a trattare la cosa insieme al consigliere Pietrosanti a cui purtroppo è seguito un assordante silenzio e questo fino al comunicato della presidenza con cui veniva annunciata la decisione di installare anche nel nostro municipio le Case dell’Acqua.

Purtroppo uno dei tanti motivi di attrito tra maggioranza e opposizione sulla questione va ricercato nel fatto che sulla questione si sia esautorato il ruolo delle commissioni ambiente e lavori pubblici, tanto che oggi sulla questione è stato presentato dalla maggioranza un emendamento.

Da quel momento sono seguite un paio di sospensioni dei lavori per riunire i capigruppo. Da quel momento e nonostante l’intervento polemico con la maggioranza da parte di Daniele Rinaldi dei FD’I sul percorso seguito dalla Giunta, ma favorevole a portare anche nel nostro municipio le case dell’acqua e di Pietrosanti del Pd, iniziava la danza sul numero legale, con i tre appelli previsti dal regolamento e la decisione del presidente del consiglio Davide Di Cosmo di convocare per il 24 marzo una nuova seduta nella quale a garantire il numero legale saranno sufficienti solo otto consiglieri. E a meno di un vero e proprio cataclisma politico, l’atto sarà approvato e così anche il V municipio avrà meno bottiglie di plastica in giro e acqua con bollicine gratuita per tutti.

Di seguito il pensiero sulla questione dei consiglieri nominati nell’articolo.