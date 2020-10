Municipio V, Veglianti: M5S rifiuta confronto su ex edificio Balloon e su riapertura Centri anziani

“Ieri l’amministrazione pentastellata del Municipio Roma V ha perso, per l’ennesima volta, una occasione di confronto su due vicende che negli ultimi tempi sono oggetto di dibattito nel nostro territorio: la demolizione/ricostruzione dell’ex edificio Balloon e la riapertura dei Centri sociali anziani.

In merito alla vicenda Balloon, l’amministrazione ha rifiutato l’invito a richiedere la sospensiva della procedura al fine di valutare le segnalazioni e le considerazioni della cittadinanza riguardo ai vincoli archeologici ed all’impatto di questo intervento sul sottosuolo, la viabilità e l’accessibilità.

Per ciò che riguarda la riapertura dei Centri sociali anziani, invece, la maggioranza non ha voluto ragionare nel merito sulla necessità di costituire una commissione tecnica mista, tra Servizi sociali e Ufficio tecnico, utile a stabilire le condizioni inequivocabili per la riapertura delle Strutture del territorio, nonché le responsabilità in capo ai presidenti dei Centri e dei funzionari Capitolini.

Questo atteggiamento tenuto in Aula dalla maggior conferma l’incapacità strutturale di confrontarsi sulle questioni, nel merito. Roma necessità di un cambio di passo e la promozione di una classe dirigente che finalmente sappia ascoltare i territori ed assumere decisioni”.

Così in una nota il consigliere del Municipio V Stefano Veglianti.