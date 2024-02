Municipio VII: Siglato protocollo d’intesa con ordine degli Psicologi del Lazio

Il 5 febbraio 2024,è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Municipio VII e l’Ordine degli Psicologi del Lazio. In linea con le finalità e gli obiettivi delle Linee Programmatiche del Municipio VII, il Protocollo di intesa è volto alla creazione di sinergie, tra realtà sociali Municipali e l’Ordine degli Psicologi per la creazione di un sistema integrato di servizi sociali territoriali e di supporto psicologico per la popolazione residente nel Municipio VII.

La collaborazione si focalizzerà su attività di informazione in diversi contesti della realtà territoriale, a partire dall’organizzazione di eventi nelle scuole, in collaborazione con i servizi municipali.

Il Protocollo d’intesa