Municipio VIII, cittadini contro il degrado: “Diamo vita al nuovo Parco Veratti”

“Costruiamo insieme Parco Veratti”. Si chiama così la campagna di raccolta fondi lanciata dall’associazione Acps Cuore Sociale, composta da volontari e residenti del municipio VIII, per riqualificare e restituire alla cittadinanza l’area verde tra largo Veratti e viale Marconi. “Il Municipio VIII ci ha concesso l’affidamento dell’area. Vorremmo realizzare un luogo di aggregazione – spiegano i volontari su GoFundMe – permettendo l’incontro delle diverse generazioni e fornendo un importante strumento di rafforzamento del tessuto sociale”. Non è la prima area ad essere stata “adottata” dai residenti, proprio accanto al futuro Parco Veratti sorgono infatti gli orti urbani, un altro lavoro di comunità nato dal basso.

Con i fondi raccolti, grazie alle donazioni, l’associazione Cuore Sociale potrà fare un un lavoro preventivo e di manutenzione per permettere la sostenibilità del progetto: in primo luogo verrà acquistato il necessario per trasformare l’area degradata in un’area verde fruibile a tutti i cittadini. “Chiediamo a tutti un piccolo contributo affinché questo progetto veda la luce e riqualifichi un’area di tutti – concludono i residenti – Noi continueremo a mettere l’impegno per rendere davvero concreta l’aggregazione e la socialità”.

La campagna di raccolta fondi, supportata anche dal presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, è raggiungibile al link www.gofundme.com/f/ parcoveratti