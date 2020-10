Municipio VIII, FDI: “No ridimensionamento del punto di primo intervento del CTO Alesini, soprattutto in piena emergenza”

“La Asl Roma 2 ha disposto ieri sera lo spostamento ed il conseguente ridimensionamento del Punto di Primo Intervento del CTO Alesini. Proprio su questa eventualità, nei giorni scorsi Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al Presidente Zingaretti chiedendogli di riflettere sull’ipotesi di ridimensionamento del PPI che sarà chiuso e riconvertito in un Punto di Assistenza Territoriale H12 in funzione, cioè, nelle sole ore diurne e affiancato da una semplice guardia medica nelle ore notturne offrendo quindi un servizio di gran lunga inferiore alle esigenze e aspettative di chi vive nel Municipio VIII.”

E’ quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo, e il capogruppo di FdI in Municipio VIII, Maurizio Buonincontro.

“Non pensavamo -prosegue la nota – che la decisione della giunta potesse essere attuata in tempi così celeri, senza tenere conto dell’attuale situazione emergenziale e senza considerare la pronuncia, proprio nella giornata di ieri, del Consiglio di Stato che ha accolto i rilievi mossi da diversi medici del CTO sul fatto che il servizio di Pronto Soccorso Specialistico non possa realmente idoneo a fronteggiare tutta la variegata casistica dei possibili accessi al Pronto Soccorso stesso, inclusi quelli dei pazienti più gravi che necessitano di essenziali prestazioni specialistiche di supporto (cardiologiche, radiologiche, di anestesia e di rianimazione) che potrebbero rendersi necessarie in funzione salvavita. Appare evidente, quindi, che limitare le attività che svolgeva il PUnto di Primo Intervento e svincolarle dal Pronto Soccorso aggraverà le suddette criticità . Chiediamo ai vertici regionali di intervenire su questa grave situazione per tutelare quanti vivono nel quartiere Garbatella e nel resto del Municipio VIII che hanno il diritto di avere, come era nel passato un grande ospedale con pronto soccorso annesso, che possa assicurare la giusta assistenza e garantire un territorio attualmente sguarnito”.