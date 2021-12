Municipio X, Arcamone: “Approvate risoluzioni Anffas e mobilità disabili”

“Con soddisfazione possiamo dire di avere approvato due documenti portati in Consiglio da esponenti della vecchia amministrazione, con nostri emendamenti migliorativi e parti da approfondire in Commissione. Sappiamo valutare e portare a termine quanto di buono è stato solo iniziato.”

Così la consigliera Mirella Arcamone (Demos Laboratorio Civico X) sul Consiglio municipale di ieri, 7 dicembre 2021.

“Una seduta di Consiglio Municipale – prosegue Arcamone – nella quale la maggioranza di centro-sinistra ha dimostrato una notevole capacità di mediazione e un reale interesse per il bene di questo territorio, accogliendo, emendando e parzialmente rimandando ai necessari approfondimenti nelle Commissioni preposte due documenti presentati dall’opposizione M5S.

Come DemoS Laboratorio Civico X contribuiamo con determinazione al metodo nuovo di questa maggioranza, capaci di accogliere quanto di positivo può venire anche dalle opposizioni e dalla precedente Amministrazione e rielaborarlo politicamente, portando a termine quello di efficace per il territorio è stato solo avviato, o non concluso, da chi ci ha preceduto.

Siamo assolutamente convinti che un approccio ideologico non faccia bene a nessuno.”

“La politica – conclude la consigliera – è di parte, perché non abbiamo tutti la stessa visione di città, ma non è di una parte contro l’altra. È capacità di trovare la più alta sintesi per il bene dei cittadini, tutti, a partire dai più fragili.”