Municipio X, “Via Mar Rosso invasa dai topi, residenti preoccupati dal degrado” 

“Non c’è quartiere senza cumuli di rifiuti adagiati in terra o nei pressi dei cassonetti ormai strabordanti e maleodoranti. La verità è che i Municipi e i territori sono dimenticati da questa Giunta. Anche la manutenzione ordinaria, come la potatura degli alberi o la pulizia dei tombini non viene effettuata con la regolarità necessaria a garantire la sicurezza dei romani, resta inoltre il problemi dei topi.

“Risultano infatti segnalazioni, riportate dagli organi di stampa, dai residenti di Via Mar Rosso, ad Ostia, nel Municipio X, dove si risconta la presenza di numerosi roditori che sta facendo preoccupare i residenti sul livello di degrado in cui è abbandonata la zona. Strade sporche, rifiuti abbandonati nei pressi dei cassonetti e nelle aree verdi non fanno altro che attirarli e alimentare la loro presenza infestante. La situazione è serissima. È una questione igienico sanitaria che non può passare in secondo piano.

Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina