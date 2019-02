Municipio XI. R. Mussolini-F. Rocca: “Dimissioni Stefano atto dovuto”

«La maggioranza a cinque stelle del Municipio XI approva una mozione che boccia la realizzazione del piano urbano parcheggi a Piazzale della Radio. Gli stessi grillini si rendono conto che le opere tanto propagandate dal Presidente Stefano e dipinte come la migliore soluzione per il traffico romano altro non sono che lavori inutili e dannosi.

Nei giorni scorsi il parere contrario alla corsia preferenziale su via Portuense, oggi il parere contrario al PUP di piazzale della Radio. In poche settimane dal Municipio XI sono arrivate alle proposte del presidente della commissione mobilità una serie di risposte imbarazzanti che mettono ancora una volta in evidenza la più totale schizofrenia del movimento a cinque stelle.

Dopo quest’ennesima bocciatura ci auguriamo che il presidente della commissione Mobilità Stefano voglia prendere atto che per lui è arrivato il momento di abbandonare definitivamente il campo».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Federico Rocca, responsabile nazionale Enti Locali di Fratelli d’Italia.