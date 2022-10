Municipio XIII maglia nera dei rifiuti

“Non stupisce il fatto che al Municipio XIII di Roma sia stata data la ‘maglia nera’ sul fronte rifiuti, qui dopo un anno di giunta Dem regnano degrado, sporcizia e incuria, ancora peggio che nell’era Cinque Stelle. Chi governa questa città e soprattutto questo territorio dovrebbe farsi un serio esame di coscienza, perché essere considerata la municipalità più sporca della Capitale in soli 12 mesi è un’onta, quanto di peggio potesse capitare agli oltre 130 mila residenti di queste zone”.

Questo il commento di Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega, sui dati dell’indagine della Agenzia Capitolina per Controllo della Qualità dei Servizi Pubblici (Acos).

“Da tempo – prosegue Giannini che è stato anche consigliere e presidente di questo territorio – denunciamo e segnaliamo situazioni di decadimento dei nostri quartieri per quanto riguarda la pulizia stradale, lo stato delle aree verdi e la raccolta rifiuti, ma è come rivolgersi a un muro di gomma, e poi si vedono i risultati.

Adesso, in una situazione già così critica per il Municipio XIII, si eviti in tutti i modi di andare ad infierire ulteriormente su quest’area, già provata, con la realizzazione di un maxi impianto di biodigestione da 100 mila tonnellate di rifiuti a Casal Selce, con tutte le conseguenze negative che vi porterebbe a livello ambientale, infrastrutturale e sociale. Lo abbiamo detto e ribadito più volte, noi faremo di tutto per evitarlo”.